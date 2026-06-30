Матч 1/16 финала завершился драматической серией послематчевых пенальти, которая стала роковой для немецкой команды. Позже издание Bild рассказало, что происходило в последние мгновения перед решающим ударом.

Смотрите также : Клопп ответил, возглавит ли он сборную Германии после провала на ЧМ-2026

Кто не захотел брать на себя ответственность?

После того как команды выполнили по пять ударов в серии пенальти, тренерскому штабу сборной Германии пришлось срочно определять исполнителя шестого удара.

Именно в этот момент, как утверждает источник, сразу четверо футболистов отказались подходить к 11-метровой отметке. Речь идет о Леоне Горецке, Вальдемаре Антоне, Натаниэле Брауне и Малике Тшау.

В итоге ответственность взял на себя защитник Джонатан Та. Однако для него это был крайне необычный вызов, ведь ранее он ни разу не исполнял пенальти в официальных матчах на профессиональном уровне.

Промах Та стал роковым для Германии

Джонатан Та не сумел реализовать свою попытку, пробив выше ворот. Этот промах стал решающим в серии, а сборная Парагвая завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

После завершения матча поражение вызвало волну критики в Германии. Особый резонанс вызвала информация о том, что несколько опытных футболистов отказались исполнять один из самых важных ударов встречи, оставив ответственность партнеру, у которого не было опыта исполнения пенальти в официальных матчах.

Напомним, после провального матча с Парагваем главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн заявил, что не собирается уходить в отставку.