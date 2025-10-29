"Це не залякування": легендарний тренер пояснив, що об'єднує Усика з Мухаммедом Алі

Олександр Усик у 2024 році остаточно став королем надважкого дивізіону. Спочатку він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі, після чого декласував у битві за абсолют Даніеля Дюбуа.

Після таких гучних перемог чимало експертів почали висловлюватися про боксерську спадщину українця та порівнювати його з зірками минулого. Своєю думкою щодо чинного абсолютного чемпіона світу поділився й Тедді Атлас, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Читайте також "Може створити проблеми будь-кому": названо найнебезпечнішого суперника для Усика

Чим Усик схожий на Мухаммеда Алі?

Легендарний тренер порівняв Олександра Усика з Мухаммедом Алі, якого багато спеціалістів вважають найкращим бійцем в історії. Він розповів про спільну рису, яка є в українця та американського ексчемпіона світу.

"Сонні Лістон був великим залякувачем, Майк Тайсон був великим залякувачем. Але вони не мали здатності вийти за межі цього так, як це робив Алі. Алі не залякував тебе. Він був справжнім. Він змушував тебе вірити в те, у що вірив сам: що ти не зможеш його перемогти, що у тебе немає вибору. Це неймовірно. Це особливе. Це підносить тебе на особливий рівень – і це рівень Алі.

Олександр Усик – це той хлопець, який випромінює таку ж ауру: ти його не поб’єш. І це не залякування. Це щось, у що він сам вірить. Це щось, що він несе в собі й приносить у ринг – у своїй манері, у мові тіла, у всьому. У дуже сильній манері – без вихваляння, без усього цього. Просто віра в те, що сьогодні перемогти може лише один чоловік – і це він", – сказав Атлас.

До слова. В інтерв'ю DAZN Boxing Олександр Усик найкращим боксером в історії назвав саме Мухаммеда Алі.

Нагадаємо, що раніше онук Мухаммеда Алі порівнював свого дідуся з українським боксером. Він вважає, що обидва бійці є легендами.

Що відомо про боксерську спадщину Усика й Алі?