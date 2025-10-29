"Это не запугивание": легендарный тренер объяснил, что объединяет Усика с Мухаммедом Али

Александр Усик в 2024 году окончательно стал королем супертяжелого дивизиона. Сначала он дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри, после чего деклассировал в битве за абсолют Даниэля Дюбуа.

После таких громких побед немало экспертов начали высказываться о боксерском наследии украинца и сравнивать его со звездами прошлого. Своим мнением относительно действующего абсолютного чемпиона мира поделился и Тедди Атлас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Чем Усик похож на Мухаммеда Али?

Легендарный тренер сравнил Александра Усика с Мухаммедом Али, которого многие специалисты считают лучшим бойцом в истории. Он рассказал об общей черте, которая есть в украинца и американского экс-чемпиона мира.

"Сонни Листон был большим запугивателем, Майк Тайсон был большим запугивателем. Но они не имели способности выйти за пределы этого так, как это делал Али. Али не запугивал тебя. Он был настоящим. Он заставлял тебя верить в то, во что верил сам: что ты не сможешь его победить, что у тебя нет выбора. Это невероятно. Это особенное. Это возносит тебя на особый уровень – и это уровень Али.

Александр Усик – это тот парень, который излучает такую же ауру: ты его не побьешь. И это не запугивание. Это что-то, во что он сам верит. Это что-то, что он несет в себе и приносит в ринг – в своей манере, в языке тела, во всем. В очень сильной манере – без восхваления, без всего этого. Просто вера в то, что сегодня победить может только один человек – и это он", – сказал Атлас.

К слову. В интервью DAZN Boxing Александр Усик лучшим боксером в истории назвал именно Мухаммеда Али.

Напомним, что ранее внук Мухаммеда Али сравнивал своего дедушку с украинским боксером. Он считает, что оба бойца являются легендами.

Что известно о боксерском наследии Усика и Али?