Некоторые эксперты ставят украинца даже на один уровень с иконой бокса Мухаммедом Али. Своим мнением по этому поводу поделился внук легендарного американца Нико Али Уолш, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Sean Zittel.

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Приятное сравнение для обоих чемпионов

Он продолжил путь своего дедушки и также строит боксерскую карьеру. Боец среднего веса оценил величие Александра Усика и рассказал, кто, по его мнению, одержал бы победу в очном противостоянии:

"Они похожи. У моего деда и Усика день рождения в один день, идентичный рост и фактически одинаковый вес. Когда я вижу Усика, то представляю современную версию моего деда. Люди думали, что Фьюри слишком большой, но украинец проделал колоссальную работу на ринге. Это идеальный боксер для супертяжелого веса.

Но я, по-прежнему, уверен, что Мухаммед Али доминировал бы в современном хевивейте. Вы понимаете, что я предвзят, но я хотел бы увидеть бой Усика и моего деда. Конечно, я верю, что Али бы победил, однако это замечательный бой. В Усика есть личность, талант, характер – такое редко встречается в современном боксе".

К слову. Мухаммед Али выступал на профессиональном уровне с 1960 по 1981 год. Он провел на профессиональном уровне 61 бой, в котором одержал 56 побед.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказывал, кого считает лучшим боксером в истории. Он выделил именно Мухаммеда Али.