В 2024 году Александр Усик переписал историю бокса. Он стал первым бойцом, который был олимпийским чемпионом, а также абсолютом в крузервейте и хевивейте.

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Рискованный поединок

После реванша с Тайсоном Фьюри украинец заявил, что не собирается вешать перчатки на гвоздь. Ожидается, что свой следующий бой объединенный чемпион проведет против победителя битвы Дюбуа – Паркер, чтобы снова попытаться стать абсолютом.

Известный тренер Барри Макгиган считает, что Александр Усик будет очень рисковать, если все же пойдет на такой шаг. По его мнению, украинскому боксеру будет чрезвычайно сложно одержать победу из-за возраста и его габаритов, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

"Усик может проиграть из-за возраста. У него заканчивается время. К тому же он пришел из тяжелого веса. Усик, физически не большой супертяжеловес. Дюбуа большой боец, с чистой мышечной массой, Паркер ненамного меньше. Они от природы более крупные бойцы.

Если вы посмотрите его последний бой, то он выглядел уставшим. Он преодолел трудности, пропустил несколько действительно хороших ударов от Фьюри. Он маленький для этой весовой категории. Усик дважды побил Джошуа, дважды побил Фьюри, думаю, сейчас самое время задуматься о будущем", – сказал Макгиган.

Справка. Сейчас Александр Усик имеет безупречную профессиональную карьеру – он одержал все победы в 23 боях.

Напомним, что ранее украинский чемпион уже дрался Даниэлем Дюбуа. В 2023 году он нокаутировал "Динамита" в девятом раунде.