Его соперником с высокой вероятностью станет Фабио Уордли, который накануне стал обязательным претендентом после победы над Джозефом Паркером. Своим мнением относительно этого противостояния поделился бывший промоутер украинца Александр Красюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что сказал Красюк о следующем бое Усика?

Он высказался о следующем поединке действующего абсолюта, упомянув также Мозеса Итауму, которого часто называют будущим хевивейта и возможным соперником Усика. По мнению специалиста, оба они опасны и назвал большую угрозу для уроженца Симферополя.

Кто сейчас опаснее для Усика? Я думаю, что Уордли. На этом этапе он опаснее, но на месте Александра я избегал бы боя с обоими,

– сказал промоутер.

Александр Красюк объяснил, почему именно они опасны, отметив в первую очередь нокаутирующую силу обоих бойцов. При этом он убежден, что Усик сейчас является лучшим боксером, но риск потерять пояса и статус непобедимого не стоит того, чтобы выходить с ними на ринг.

"Мозес слишком молод для Усика. Я думаю, что в этом бою Мозес имеет шанс панчера. Но это будет игра в кошку и мышку. Это то, что я думаю на этом этапе. Через год все может измениться. Я думаю, что через год-другой он может стать мегазвездой. Говоря о Фабио Уордли, безусловно, он имеет шанс панчера. Он был в тренировочном лагере, спарринговал с Усиком. Он знает Усика, а Усик знает его.

Сегодня в боксе нет никого, кто мог бы сравниться с Усиком в работе ног. Но вспомните: Паркер тоже был фаворитом, он вел по очкам, но пропустил удар – и бой остановили. Через 10 или 20 лет в статистике просто останется факт: Фабио Уордли победил. Без контекста, без деталей. И знаете, сейчас Уордли действительно опасен. На этом этапе он может создать проблемы любому", – отметил Красюк.

Справка. После победы в последнем бою Фабио Уордли бросил вызов украинцу, который обязан его принять или потеряет чемпионский пояс. Пока Усик не ответил и вообще не комментировал победу британца над Джозефом Паркером.

Отметим, что ранее своим мнением о поединке Усик – Уордли поделился британский ветеран бокса Дерек Чисора. В комментарии The Sun Sport он заявил, что в этой битве не будет никакой интриги.

"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – заявил Чисора.

Чего достиг в боксе Фабио Уордли?