Динамо вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. В його межах київський клуб зустрінеться з Пафосом.

Представник пресслужби Пафоса Христофорос Маттеу поділився враженнями після історичної перемоги над Маккабі. Також він розповів, чого очікує від майбутнього протистояння з київським Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, пише 24 Канал з посиланням на Sport FM.

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Що сказав Маттеу про Динамо?

Він зазначив, що матч проти Маккабі був складним і це був історичний вечір, оскільки вони продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів.

Динамо – дуже хороша команда, в якій багато хороших місцевих футболістів. Їхня ринкова вартість наближається до 100 мільйонів євро. Це говорить про їхню майстерність, адже в складі є також багато футболістів з інших країн,

– сказав Христофорос Маттеу.

Він також додав, що матч-відповідь команда грає вдома, тому у Польщі має продемонструвати хороший результат.

Відзначимо, що перший матч між командами відбудеться у вівторок, 5 серпня.