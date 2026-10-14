Чоловік Еліни Світоліної несподівано завершив кар'єру

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив спортивну кар'єру. Він втратив право виступати на турнірах ATP.

Інформацію про це підтвердило Міжнародне агентство з забезпечення чесності в тенісі у відповідь на запит французького видання L'Equipe. Сам тенісист ще не оголошував про завершення кар'єри публічно.

Як стало відомо про завершення кар'єри Гаеля Монфіса

Ім'я чоловіка Еліни Світоліної з'явилось в офіційному списку тенісистів, які завершили кар'єру. Представник зі зв'язків із громадськістю Міжнародного агентства з забезпечення чесності Адріан Бассетт повідомив, що тенісист надіслав їм повідомлення про завершення кар'єри. Тож тепер Монфіс не може брати участь у професійних турнірах.

Тепер він вважається гравцем, який завершив кар'єру. Він більше не має права брати участь у турнірах,

– заявив Бассетт.

Також в агентстві розповіли, що статус тенісиста, який завершив кар'єру, звільняє Монфіса від антидопінгового контролю. Якщо ж він вирішить повернутись до змагань, то йому спершу треба буде відновити проходження позазмагальних допінг-тестувань протягом 6 місяців перед поверненням.

Що про свою кар'єру говорив сам Монфіс

Ще у жовтні 2025 року Гаель Монфіс говорив, що сезон 2026 року стане для нього останнім у кар'єрі. Тож він не виступить на турнірах у Ліоні, Відні та Парижі, де раніше планував завершити виступи на домашньому турнірі ATP Masters 1000, який відбудеться 2–8 листопада.

Публічно своє рішення про завершення кар'єри Монфіс не оголошував. Однак той факт, що він потрапив у реєстр гравців, які завершили кар'єру, свідчить про це. Утім, цей статус не означає, що спортсмен не може повернутись до виступів. Однак це можливо тільки після того, як він пройде всі необхідні процедури.