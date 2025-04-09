Багато хто помітив, що Артем Довбик не святкує свої забиті голи. В Італії вирішили дізнатись причину такого рішення українського футболіста, пише 24 канал з посиланням на DAZN.

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Чому Довбик не святкує голи

Не святкувати результативні удари українець вирішив через повагу до своєї країни, яка перебуває у стані війни.

В Італії відзначили, що потрібно не забувати, що Артем Довбик в першу чергу – людина, а вже потім є футболістом, а ситуація, у якій він перебуває, є непростою.

Відповідне рішення футболіст ухвалив разом зі своєю дружиною Юлією.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 40 ігор за Рому в усіх турнірах. У них він забив 16 голів і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що український футболіст неодноразово публічно показував наслідки російських атак на Україну.