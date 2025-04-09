Рішення ухвалив разом з дружиною: чому Довбик не святкує голи в Італії
- Артем Довбик вирішив не святкувати забиті голи через повагу до України, яка перебуває у стані війни, це рішення він прийняв разом з дружиною.
- У сезоні-2024/2025 Довбик зіграв 40 матчів за Рому, забив 16 голів і зробив чотири асисти.
- Футболіст публічно показував наслідки російських атак на Україну, підкреслюючи свою позицію.
В Італії дізналися, чому Артем Довбик не святкує голи. Причина виявилася у наслідках війни в Україні.
Багато хто помітив, що Артем Довбик не святкує свої забиті голи. В Італії вирішили дізнатись причину такого рішення українського футболіста, пише 24 канал з посиланням на DAZN.
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Чому Довбик не святкує голи
Не святкувати результативні удари українець вирішив через повагу до своєї країни, яка перебуває у стані війни.
В Італії відзначили, що потрібно не забувати, що Артем Довбик в першу чергу – людина, а вже потім є футболістом, а ситуація, у якій він перебуває, є непростою.
Відповідне рішення футболіст ухвалив разом зі своєю дружиною Юлією.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 40 ігор за Рому в усіх турнірах. У них він забив 16 голів і зробив чотири результативні передачі.
Нагадаємо, що український футболіст неодноразово публічно показував наслідки російських атак на Україну.