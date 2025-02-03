Керуємось пріоритетами клубу, – Суркіс поставив крапку у питанні трансферу Бражка

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував відмову продати Володимира Бражка у Вулвергемптон. Він зазначив, що керується пріоритетами клубу.

Вулвергемптон хотів підписати Володимира Бражка за 20 мільйонів євро і зробив пропозицію Динамо. Однак кияни відмовилися від трансферу футболіста.

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Чому Динамо відмовило у трансфері Бражка

Президент киян зазначив, що Бражко залишається в Динамо. Тому що вони насамперед керуються пріоритетами клуба, пише 24 канал з посиланням на ТаТоТаке.

А вони очевидні: нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в Лізі чемпіонів-2025/26. Володимир - ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети,

– розповів Суркіс.

Він також сказав, що це важливіше, ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі.

"При тому, ми дуже хочемо бачити Бражка в великому чемпіонаті і статусному європейському клубі. Він знає нашу позицію, спокійно на все реагує і заслужить таку пропозицію у майбутньому.

Динамо з повагою ставиться до Вулвергемптона, але ми усі та гравець розуміємо, що у наступному сезоні клуб може опинитися у Чемпіоншипі. За бажанням в нас ще буде час та можливість повернутися до цієї розмови, коли обидва клуби виконають свої турнірні цілі", – додав Ігор Суркіс.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Володимир Бражко зіграв 25 матчів за Динамо, у яких забив 4 голи та віддав три результативні передачі.