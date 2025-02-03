Вулвергемптон хотів підписати Володимира Бражка за 20 мільйонів євро, однак Динамо відмовилось продавати півзахисника. Схоже, що англійський клуб уже знайшов заміну українцю, пише 24 канал з посиланням на Майка МакҐрата.

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Гравець Реймса перейде до "вовків"

Вулвергемптон вже близький до узгодження контракту з Маршаллом Мунеці, який наразі грає за Реймс. Також футболіст грає за збірну Зімбабве.

Мунеці перейшов у Реймс влітку 2019 року з Орландо Пайретс.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Маршалл Мунеці зіграв 21 матч, у яких забив 4 голи та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що наразі Вулвергемптон займає 17-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ.