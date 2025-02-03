Українські клуби продали чимало гравців цього літа закордон. Так, Шахтар відпустив до Туреччини Тараса Степаненка, Данила Сікана та Олександра Зубкова.

До теми Багаторічний капітан та легенда Шахтаря офіційно продовжить кар'єру у Туреччині

Не доїхав до Англії

Динамо ж змогло продати в Аль-Шабаб воротаря Георгія Бущана. Також кількома гравцями киян цікавились клуби з Англії. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке, одним із них був Назар Волошин.

Англійський Сандерленд, який виступає у Чемпіоншипі, робив запит на трансфер 21-річного вінгера. "Чорні коти" хотіли орендувати українця з правом викупу в разі підвищення в АПЛ за підсумком сезону.

Втім такі умови не влаштували Динамо, яке вирішило залишити Назара у себе. Відзначимо, що Сандерленд всерйоз претендує на підвищення у класі. Команда посідає четверте місце у Чемпіоншипі, відстаючи від зони прямого виходу в АПЛ на шість балів при одному матчі в запасі.

Читайте також Динамо та Шахтар вилетіли з єврокубків: на якому місці Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА

За цей клуб вже півтора року виступав Назарій Русин, але взимку вихованець Динамо пішов в оренду до Хайдука. У поточному сезоні Волошин провів 27 матчів, записавши на свій рахунок один гол і 4 асисти.