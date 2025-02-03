Украинские клубы продали немало игроков этим летом заграницу. Так, Шахтер отпустил в Турцию Тараса Степаненко, Даниила Сикана и Александра Зубкова.

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Не доехал до Англии

Динамо же смогло продать в Аль-Шабаб вратаря Георгия Бущана. Также несколькими игроками киевлян интересовались клубы из Англии. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке, одним из них был Назар Волошин.

Английский Сандерленд, выступающий в Чемпионшипе, делал запрос на трансфер 21-летнего вингера. "Черные коты" хотели арендовать украинца с правом выкупа в случае повышения в АПЛ по итогам сезона.

Впрочем, такие условия не устроили Динамо, которое решило оставить Назара у себя. Отметим, что Сандерленд всерьез претендует на повышение в классе. Команда занимает четвертое место в Чемпионшипе, отставая от зоны прямого выхода в АПЛ на шесть баллов при одном матче в запасе.

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За этот клуб уже полтора года выступал Назарий Русин, но зимой воспитанник Динамо ушел в аренду в Хайдук. В текущем сезоне Волошин провел 27 матчей, записав на свой счет один гол и 4 ассиста.