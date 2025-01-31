УЕФА обновило таблицу коэффициентов по итогам матчей 8-го тура в Лиге чемпионов и Лиги Европы. Место Украины в рейтинге осталось без изменений, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

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Итоги еврокубкового сезона для Украины

На старт сезона-2024/25 должны были выйти пять украинских клубов: Шахтер, Динамо, Кривбасс, Днепр-1 и Полесье. К сожалению, из-за банкротства днепряне снялись с чемпионата и не вышли на матчи еврокубков. Поэтому Украину представляли четыре клуба, а очки делились на пять.

Полесье и Кривбасс по итогам своих матчей не заработали ни одного балла в копилку ассоциации. Достижение Шахтера (с учетом бонусов) составило 11 очков, а Динамо – семь (вместе с матчами квалификации Лиги чемпионов). В общем Украина заработала 18 очков, или 3,600 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА: сезоны 2020/21 – 2024/25

1. Англия – 106.624 очка (7/7 клубов продолжают выступления)

2. Италия – 92.739 (7/8)

3. Испания – 87.418 (6/7)

4. Германия – 82.581 (5/8)

5. Франция – 69.093 (5/7)

6. Нидерланды – 63.816 (5/6)

7. Португалия – 60.766 (4/5)

8. Бельгия – 54.350 (5/5)

9. Чехия – 43.300 (1/5)

10. Турция – 42.500 (2/5)

...

20. Швеция – 25.875 (1/4)

21. Кипр – 25.662 (3/4)

22. Сербия – 25.500 (1/5)

23. Украина – 24.400 (0/5)

– 24.400 (0/5) 24. Венгрия – 23.500 (1/4)

25. Румыния – 22.000 (1/4)

По результатам пятилетнего цикла 2020/21 – 2024/25 Украина занимает 23 место. Нынешняя позиция предусматривает четыре квоты в еврокубках на сезон-2026/27: одна в Лиге чемпионов (первый квалификационный раунд), одна в Лиге Европы (первый квалификационный раунд) и две в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).

Напомним, что в следующем сезоне Украина впервые с сезона 2008/09 будет иметь менее пяти команд в еврокубках. Перед возобновлением чемпионата на первом месте идет Динамо (43 очка), следом Александрия (38 очков), Шахтер (33 балла) и Кривбасс (31 очко).