Молодий талант Барселони перевершив досягнення Вінісіуса
- Ламін Ямаль перевершив Вінісіуса Жуніора за кількістю результативних дій на міжнародній арені.
- Ямаль забив 4 голи і віддав 8 асистів у 19 матчах за Іспанію, тоді як Вінісіус має 6 голів та 5 асистів за Бразилію у такій же кількості матчів.
- У сезоні-2024/2025 Ямаль зіграв 38 матчів, забив 13 голів і віддав 17 асистів.
- Іспанія зустрінеться з Францією у півфіналі Ліги націй.
Гравець Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль перевершив досягнення Вінісіуса Жуніора. Він обійшов його за кількістю результативних дій.
У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй. В одному з них Іспанія перемогла Нідерланди у серії післяматчевих пенальті.
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Ямаль перевершив Вінісіуса
Вінгер Барселони обійшов Вінісіуса Жуніора за кількістю результативних дій на міжнародній арені, пише 24 канал з посиланням на StatMuse FC.
В овертаймі матчу проти Нідерландів Ямаль відзначився забитим м'ячем. Загалом у 19 поєдинках в складі "Фурії Рохи" забив 4 голи та віддав 8 асистів, а Вінісіус за Бразилію 6 голів і 5 результативних передач у такій само кількості протистоянь.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Ламін Ямаль зіграв 38 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 17 результативних передач.
Відзначимо, що у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії протистоятиме Франції.