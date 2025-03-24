Молодий талант Барселони перевершив досягнення Вінісіуса

Гравець Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль перевершив досягнення Вінісіуса Жуніора. Він обійшов його за кількістю результативних дій.

У неділю, 23 березня, відбулися матчі-відповіді плей-оф Ліги націй. В одному з них Іспанія перемогла Нідерланди у серії післяматчевих пенальті.

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Ямаль перевершив Вінісіуса

Вінгер Барселони обійшов Вінісіуса Жуніора за кількістю результативних дій на міжнародній арені, пише 24 канал з посиланням на StatMuse FC.

В овертаймі матчу проти Нідерландів Ямаль відзначився забитим м'ячем. Загалом у 19 поєдинках в складі "Фурії Рохи" забив 4 голи та віддав 8 асистів, а Вінісіус за Бразилію 6 голів і 5 результативних передач у такій само кількості протистоянь.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ламін Ямаль зіграв 38 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 17 результативних передач.

Відзначимо, що у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії протистоятиме Франції.