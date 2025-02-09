Зробив все правильно, – Кличко розповів, чому не відбувся реванш із Джошуа
- Володимир Кличко пояснив, що реванш з Ентоні Джошуа не відбувся через його рішення завершити кар'єру.
- Кличко вважає своє рішення правильним, незважаючи на пункт про реванш у контракті.
Український боксер Володимир Кличко розповів, чому не відбувся реванш з Ентоні Джошуа. Він вважає, що це було правильне рішення.
У 2017 році на рингу зустрілися Ентоні Джошуа та Володимир Кличко. Британський боксер здолав українця нокаутом.
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Чому не відбувся реванш
Він зазначив, що вони мали у контракті пункт про реванш з Джошуа, пише 24 канал з посиланням на The Ring.
Знаєте, чому він так і не відбувся? Я тоді ухвалив дуже багато важливих рішень. На жаль, не можу все вам розповісти. Я ухвалив рішення про завершення кар'єри. Наразі, озирнувшись назад, я можу сказати, що все зробив правильно,
– розповів Володимир Кличко.
Нагадаємо, що наразі в мережі активно обговорюють можливе повернення українського боксера на ринг. Він мав провести бій з Тайсоном Ф'юрі, однак той завершив кар'єру.