В 2017 году на ринге встретились Энтони Джошуа и Владимир Кличко. Британский боксер одолел украинца нокаутом.

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Почему не состоялся реванш

Он отметил, что они имели в контракте пункт о реванше с Джошуа, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Знаете, почему он так и не состоялся? Я тогда принял очень много важных решений. К сожалению, не могу все вам рассказать. Я принял решение о завершении карьеры. Сейчас, оглянувшись назад, я могу сказать, что все сделал правильно,

– рассказал Владимир Кличко.

Напомним, что сейчас в сети активно обсуждают возможное возвращение украинского боксера на ринг. Он должен был провести бой с Тайсоном Фьюри, однако тот завершил карьеру.