Неймар зізнався, чому обрав Барселону замість Реала

Бразильський футболіст Неймар розповів, як міг перейти в мадридський Реал. Зокрема він зізнався, чому натомість обрав Барселону.

У 2013 році Неймар перейшов у Барселону. У складі команди він провів близько чотирьох років.

Читайте також "Феноменальний Довбик": в Іспанії назвали головну проблему Жирони в сезоні-2024/2025

Чому Неймар обрав "блаугранас"

Гравець зазначив, що пропозиція Реала була карт-бланшем, вони сказали йому, що може отримати все, що захоче, але серцем бразилець хотів Барсу, пише 24 канал з посиланням на Podpah.

У Реалі я б заробляв утричі більше. Флорентіно завжди мене цінував. Але в Барселоні грав Роналдінью, і я хотів грати з Мессі,

– сказав Неймар.

Довідка. Після Барселони бразильський футболіст грав за ПСЖ та Аль-Хіляль, а наразі повернувся до рідного Сантосу.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 зіграв 8 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.