Неймар зізнався, чому обрав Барселону замість Реала
- Неймар обрав Барселону замість Реала, незважаючи на фінансово вигіднішу пропозицію від мадридського клубу, через бажання грати з Мессі та Роналдінью.
- Після Барселони бразильський футболіст грав за ПСЖ та Аль-Хіляль, а наразі повернувся до Сантосу.
Бразильський футболіст Неймар розповів, як міг перейти в мадридський Реал. Зокрема він зізнався, чому натомість обрав Барселону.
У 2013 році Неймар перейшов у Барселону. У складі команди він провів близько чотирьох років.
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Чому Неймар обрав "блаугранас"
Гравець зазначив, що пропозиція Реала була карт-бланшем, вони сказали йому, що може отримати все, що захоче, але серцем бразилець хотів Барсу, пише 24 канал з посиланням на Podpah.
У Реалі я б заробляв утричі більше. Флорентіно завжди мене цінував. Але в Барселоні грав Роналдінью, і я хотів грати з Мессі,
– сказав Неймар.
Довідка. Після Барселони бразильський футболіст грав за ПСЖ та Аль-Хіляль, а наразі повернувся до рідного Сантосу.
Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 зіграв 8 матчів, у яких забив два голи та віддав три результативні передачі.