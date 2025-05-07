Тренер Паркера пояснив, чому Усик має зустрітися на рингу з його підопічним

Тренер Джозефа Паркера Енді Лі хоче, щоб Олександр Усик зустрівся на рингу з його підопічним. Він впевнений у перемозі новозеландця над українцем.

19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Однак очікувалося, що українець вийде на ринг з Джозефом Паркером.

Читайте також "Надто висока планка": британський супертяж дав відвертий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Що сказав Лі про можливий бій

Наставник зазначив, що Паркер однозначно заслуговує на титульний бій. Я не можу згадати суперважковаговика, який був би в такій формі, як Джо, пише 24 канал з посиланням на fightnews.info.

Він переміг Уайлдера та Чжилея. Перед цим були Саймон Кін та Джек Мессі – добрий і дуже мотивований боєць. Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей, Мартін Баколе. Він виграв шість боїв поспіль, і кожен виступ був кращим, ніж попередній,

– сказав Енді Лі.

Він також додав, що не може згадати суперважковаговика, який був би в такій формі, але без титульного бою.

"Дюбуа – чудовий боєць. Я впевнений, що він зробить хорошу роботу. Він буде відкритий для виклику.

Я думаю, що Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти у цьому бою. Йому просто потрібний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій, він його заробив. Він найбільший виклик для Усика", – додав Енді Лі.

Відзначимо, що у лютому 2025 року Джозеф Паркер мав зустрітися з Даніелем Дюбуа, однак напередодні бою той захворів і його замінив Мартін Баколе.