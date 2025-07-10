У мережі натякають на поразку Усика в реванші з Дюбуа: до чого тут Кличко

Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться феєричний вечір боксу. У довгоочікуваному реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

В мережі з'явилося дивне відео з натяком на поразку Олександра Усика в реванші. Також вказана відсилка на бій Володимира Кличка і Ентоні Джошуа, пише 24 Канал з посиланням на відео користувача Тік-Току.

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Що хотіли сказати відеороликом

На відео порівняли дві ситуації – майбутній бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа, а також бій Ентоні Джошуа та Володимира Кличка.

Суть в тому, що Дюбуа 27 років як і Джошуа, коли він побив Кличка, який був старшим за нього. От у відео і натякають, що у 27 років молодший британець знову переможе старшого українця.

Натяк на поразку українця: дивіться відео

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.