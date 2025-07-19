Подарунок доньки та культовий персонаж: як іграшковий віслюк став талісманом для Усика

Чотири дні залишились до довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Боксери вже прибули у Лондон.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбудеться на легендарній арені "Вемблі". 13 липня Олександр Усик прибув у столицю Великої Британії, де вже 19 липня вийде у ринг, повідомляє 24 Канал.

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Чому Усик усюди до та після боїв бере із собою іграшкового віслюка?

Український чемпіон приїхав у Лондон не лише зі своєю командою. У руках Усика був іграшковий віслюк. Чому Олександр вже неодноразово приходить на усі офіційні заходи перед боєм із цією іграшкою?



Усик прибув у Лондон / Фото ДТЕК

Вперше на публіці Усик з'явився із іграшковим віслюком ще у серпні 2022-го, коли українець прилетів у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд на реванш із Ентоні Джошуа. Боксер взяв його із собою на пресконференцію, де й журналісти поцікавились, чому він взяв із собою іграшку.



Усик із віслюком-талісманом / Фото Getty Images

Виявилось, що цього іграшкового віслюка йому перед реваншем із Ей Джеєм подарувала його старша донька Єлизавета. За словами Усика, це улюблена іграшка його доньки, яку придбали у паризькому Діснейленді. У неї навіть є ім'я та стать – дівчинка, яку звуть Льоля.

Коли виїжджали з України в Європу і наші дороги розійшлися, донька дала мені іграшку та сказала: "Вона завжди повинна бути поруч". Тепер я з нею сплю, майже не розлучаюся, також донька попросила брати іграшку на зустріч із пресою. Чесно кажучи, не впевнений, що вона буде у моєму кутку під час бою. Це дівчинка, звуть Льоля, тому вона може перелякатися. Та вона точно буде у моїй роздягальні,

– розповідав Усик.

Вигаданий персонаж із культової книжки

Іграшковий віслючок Усика є вигаданим персонажем із книжки та мультфільму "Вінні-Пух" Алана Мілна. В українській мові адаптували ім'я тваринки під власні звуки – Іа-Іа (в англійській мові – "Eeyore").



Мультфільм "Вінні-Пух" / Фото з winniethepooh.disney.com

Цей персонаж завжди похмурий та не очікує нічого радісного від життя. Попри це віслюк є одним із найсильніших персонажів. Він частенько допомагає друзям та є впертим.

Тут є певна схожість між персонажем та українським боксером. Усик теж вперто йде до поставлених цілей, перемагаючи одне за одним своїх суперників.

Так склалось, що іграшковий віслюк став справді фартовим для Усика. 20 серпня 2022 року Олександр переміг Ентоні Джошуа у реванші в Ер-Ріяді.

Як іграшка перетворилась у талісмана боксера?

Вже у травні 2024-го Усик провів бій проти Тайсона Ф'юрі, на кону якого стояло звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зумів закрити рота "Циганському королю" та усім експертам, які уболівали за Тайсона. Український боксер завдав дебютної поразки у кар'єрі британця та став першим "абсолютом" у королівській вазі із 1999 року після Леннокса Льюїса.

Напередодні цього історичного бою Усик не розлучався зі своїм іграшковим талісманом. Усюди, де б до чи після бою не йшов Усик, боксер завжди брав із собою улюблену іграшку старшої доньки Єлизавети. На віслюка були одягнені стрічки у кольорах українського прапора.

Усик із талісманом-віслючком / Фото із соцмереж, Катерини Усик

Навіть на арену в Ер-Ріяд український боксер взяв із собою цю іграшку.

Усик приїхав на арену в Ер-Ріяд із віслюком: дивіться відео

На реванш із Ф'юрі, який відбувся 21 грудня того ж року в Ер-Ріяді, Усик знову прибув із талісманом. І знову іграшковий віслюк приніс фарт та перемогу Олександру. Українець вдруге переміг Тайсона за одноголосним рішенням суддів та відправив британця на пенсію.



Усик із талісманом на пресконференції / Фото Getty Images

Ось так м'яка іграшка доньки стала талісманом для Олександра Усика.

Звісно, що на реванш із Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня, Усик теж взяв із собою віслюка. Вже 16 липня на боксерів чекають відкриті тренування, а 17 липня відбудеться пресконференція, де прихильники боксу, ймовірно, знову побачать іграшку на столі Олександра.

Нагадаємо, що сам реванш Усик – Дюбуа розпочнеться 19 липня орієнтовно о 23:30 (за київським часом). Переглянути поєдинок із Лондона можна буде на медіасервісі MEGOGO.