В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням.

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Чому Ф'юрі програв Усику

Легенда вважає, що Усик кращий у техніці, пише 24 канал з посиланням на All Out Boxing.

Чому Усик двічі переміг Тайсона? Тому що він технічніший, ніж більшість супертяжів. Так, Тайсон великий. Усик не такий великий, не такий сильний, але він технічніший. Маленький технічний боксер завжди переможе великого,

– сказав Рой Джонс.

Довідка. У першому бою перемогу також здобув Олександр Усик.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерськлої кар'єри.