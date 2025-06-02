Відомий боксер назвав причини падіння Ф'юрі у двох боях з Усиком

Тайсон Ф'юрі програв два своїх останніх бої Олександру Усику. Рой Джонс назвав причини поразок "Циганського короля".

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням, пише 24 канал з посиланням на All Out Boxing.

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Чому Ф'юрі програв Усику

Легенда вважає, що Усик кращий у техніці, ніж інші боксери його вагової категорії.

Чому Усик двічі переміг Тайсона? Тому що він технічніший, ніж більшість супертяжів. Так, Тайсон великий. Усик не такий великий, не такий сильний, але він технічніший. Маленький технічний боксер завжди переможе великого,

– сказав Рой Джонс.

Довідка. У першому бою перемогу також здобув Олександр Усик.

Нагадаємо, що у січні 2025 року Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерськлої кар'єри.