Чому в Україні не покажуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Вже 6 березня в Італії розпочнуться нові зимові Паралімпійські ігри. Змагання прийматимуть Мілан та прилеглі до нього регіони.

Участь у змаганнях візьмуть спортсмени з 56-ти країн світу, серед яких буде й Україна. Наша збірна відправила на Паралімпіаду 35 атлетів, повідомляє 24 Канал.

Чому Україна бойкотуватиме церемонію відкриття?

Проте наша команда не братиме участь у церемонії відкриття Ігор. Вона має пройти 6 березня у Вероні в амфітеатрі "Верона Арена". Початок – о 21:00 за київським часом.

Паралімпійський комітет України офіційно відмовився від участі в заході через ганебне рішення МПК. Причиною стало зняття санкції з Росії та Білорусі від Міжнародного паралімпійського комітету.

Організація вирішила дозволити спортсменам з країн-терористок брати участь в Іграх під своїми прапором та гімном. Оскільки російська та білоруська символіка будуть присутні на церемонії відкриття – українці й вирішили бойкотувати її.

Які країни також оголосити бойкот?

Також до протесту долучився і офіційний мовник Паралімпіади в Україні – Суспільне. Компанія не буде показувати онлайн трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор.

Тішить, що цей бойкот від України не буде поодиноким. Від участі у церемонії вже відмовились аж 14 країн, які не підтримали повернення на змагання російської символіки. Поруч з нашю країною стали:

Німеччина

Велика Британія

Хорватія

Польща

Канада

Чехія

Латвія

Фінляндія

Естонія

Австрія

Румунія

Литва

Нідерланди

Паралімпіаду прийматиме Мілан, але також змагання пройдуть і в прилеглих регіонах Італії. З 6 по 15 березня буде розіграно 79 комплектів медалей у шести видах спорту.