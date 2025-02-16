Дебютна перемога Пройс: результат українок у жіночому персьюті на ЧС-2025 з біатлону

У швейцарському Ленцергайде триває чемпіонат світу-2025 з біатлону. У програмі четвертого змагального дня були заплановані дві гонки переслідування.

У неділю, 16 лютого, на чемпіонаті світу-2025 з біатлону відбувся жіночий персьют. На старт гонки вийшли 60 спортсменок, пише 24 Канал.

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Українки у топ-30 жіночого персьюту

За підсумком спринту від України до персьюту відібралися дві біатлоністки – Юлія Джима та Христина Дмитренко. Лідерка "синьо-жовтих" Юлія Джима стартувала 18-ю.

Титулована українка зробила на вогневих рубежах три хиби та фінішувала 22-ю.

Христина Дмитренко краще впоралася зі стрільбою. 25-річна біатлоністка не закрила лише одну мішень та зуміла відіграти 18 позицій. У підсумку Христина завершила персьют на 30-му місці.

Дебютну особисту перемогу здобула німкеня Франціска Пройс. 30-річна біатлоністка закрила усі 20 мішеней та впевнено виграла гонку.

Срібну медаль здобула представниця Швеції Ельвіра Еберг, а "бронза" дісталася переможниці спринту Жустін Бреза-Буше.

Результат жіночої гонки переслідування

1. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) 26:58,9

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39,1

3. Жустін Бреза-Буше (Франція, 1+0+1+1) +40,9

...

22. Юлія Джима (Україна, 0+1+2+0) +3:02,4

30. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:16,7

У неділю змагання на ЧС-2025 продовжить чоловічий персьют. Гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом.