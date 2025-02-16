В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира-2025 по биатлону состоялся женский персьют. На старт гонки вышли 60 спортсменок, пишет 24 Канал.

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Украинки в топ-30 женского персьюта

По итогам спринта от Украины в персьют отобрались две биатлонистки – Юлия Джима и Кристина Дмитренко. Лидер "сине-желтых" Юлия Джима стартовала 18-й.

Титулованная украинка сделала на огневых рубежах три промаха и финишировала 22-й.

Кристина Дмитренко лучше справилась со стрельбой. 25-летняя биатлонистка не закрыла лишь одну мишень и сумела отыграть 18 позиций. В итоге Кристина завершила персьют на 30-м месте.

Дебютную личную победу одержала немка Франциска Пройс. 30-летняя биатлонистка закрыла все 20 мишеней и уверенно выиграла гонку.

Серебряную медаль завоевала представительница Швеции Эльвира Эберг, а "бронза" досталась победительнице спринта Жюстин Бреза-Буше.

Результат женской гонки преследования

1. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+0+0) 26:58,9

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +39,1

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0+1+1+1) +40,9

...

22. Юлия Джима (Украина, 0+1+2+0) +3:02,4

30. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0+0) +3:16,7

В воскресенье соревнования на ЧМ-2025 продолжит мужской персьют. Гонка начнется в 16:05 по киевскому времени.