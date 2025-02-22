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Sport News 24 Біатлон Україна поза топ-10: результати жіночої естафетної гонки на чемпіонаті світу з біатлону
22 лютого, 15:48
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Україна поза топ-10: результати жіночої естафетної гонки на чемпіонаті світу з біатлону

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Українська жіноча збірна з біатлону зайняла 11-те місце на чемпіонаті світу, використавши 14 додаткових патронів без штрафних кіл.
  • Перемогу в естафетній гонці здобула збірна Франції, яка утримувала лідерство протягом всієї гонки.

У суботу, 22 лютого, в межах чемпіонату світу з біатлону відбулося дві естафетні гонки. Першими у розкладі дня виступали жінки.

Збірна Україна була представлена чотирма біатлоністками. В естафетній гонці змагалися Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина, пише 24 канал

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Яке місце зайняла Україну

У ході гонки представниці збірної України зуміли обійтися без штрафних кіл, однак використати аж 14 додаткових патронів. У підсумку наша команда посіла 11-ту позицію.

Переможницею гонки стала збірна Франції, яка майже протягом усієї гонки утримувала лідерство. 

Результати жіночої естафетної гонки на чемпіонаті світу:

1. Франція (0+4)
2. Норвегія (1+8)
3. Швеція (1+8)
...
11. Україна (0+14)

Відзначимо, що о 16:05 за київським часом запланована чоловіча естафетна гонка.