Україна поза топ-10: результати жіночої естафетної гонки на чемпіонаті світу з біатлону

У суботу, 22 лютого, в межах чемпіонату світу з біатлону відбулося дві естафетні гонки. Першими у розкладі дня виступали жінки.

Збірна Україна була представлена чотирма біатлоністками. В естафетній гонці змагалися Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина, пише 24 канал.

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Яке місце зайняла Україну

У ході гонки представниці збірної України зуміли обійтися без штрафних кіл, однак використати аж 14 додаткових патронів. У підсумку наша команда посіла 11-ту позицію.

Переможницею гонки стала збірна Франції, яка майже протягом усієї гонки утримувала лідерство.

Результати жіночої естафетної гонки на чемпіонаті світу:

1. Франція (0+4)

2. Норвегія (1+8)

3. Швеція (1+8)

...

11. Україна (0+14)

Відзначимо, що о 16:05 за київським часом запланована чоловіча естафетна гонка.