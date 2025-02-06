Повернення Джими та дві дебютантки: склад жіночої збірної України з біатлону на ЧС-2025

Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на чемпіонат світу-2025. Першість пройде у швейцарському Ленцергайде.

Вже 12 лютого у швейцарському Ленцергайде стартує чемпіонат світу-2025 з біатлону. Старший тренер жіночої збірної України Микола Зоц сформував склад команди на світову першість, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Хто потрапив до заявки жіночої збірної України на ЧС-2025

До заявки "синьо-жовтих" потрапили шість біатлоністок. У порівнянні з чемпіонатом Європи-2025 у складі відбулися зміни. До команди повернулася олімпійська чемпіонка Юлія Джима, яка пропустила європейську першість.

У статусі запасної на ЧС-2025 поїде Дарина Чалик. Також вперше до заявки збірної на чемпіонат світу потрапила Олена Городна.

Склад жіночої збірної України: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик (запасна)

Зазначимо, що чоловіча збірна України з біатлону оголосить склад після завершення етапу Кубка IBU, який триває в італійському Ріднау.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде триватиме з 12 до 23 лютого. У програмі змагань заплановані спринти, персьюти, індивідуальні гонки, масстарти та естафети.