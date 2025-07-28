Все для комфорту росіян: фанів з прапорами України та Грузії вигнали з арени на ЧС з фехтування

У Тбілісі з 22 липня триває чемпіонат світу з фехтування. На турнір ганебним рішенням були допущені російські та білоруські спортсмени, серед яких є й ті, хто пов’язаний зі збройними силами цих країн.

Напередодні у столиці Грузії біля Олімпійського палацу спорту відбулася акція протесту проти участі атлетів з країни-агресорки. Вони протестували й на змагальній арені, де "відзначилися" місцеві поліціянти й охоронці, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

До теми "Св*ні, тут вам не раді": у Грузії спалахнули протести через росіян на ЧС-2025

Що сталося на арені у Тбілісі?

Під час поєдинків росіянок Яни Єгорян та Олександри Михайлової три вболівальники з прапорами Грузії та України голосно вигукувати різні гасла. Вони чітко висловлювали свою позицію щодо допуску росіян і ставлення до цієї країни.

Після цього ганебну поведінку продемонструвала охорона, яка відповідала за безпеку на турнірі. Вона разом із поліцією затримала цих уболівальників і силоміць вивела їх з арени.

Зазначається, що за її межами протестувальників відпустили. Попри це вони залишилися стояти біля входу та вже звідти демонстрували свою позицію щодо ганебної ситуації.



Фанатів вивели з арени за протести через допуск росіян до ЧС з фехтування / Фото росЗМІ

Довідка. Міжнародна федерація фехтування допустила до турніру в нейтральному статусі, серед інших, Софію Велику та Яну Єгорян. Вони мають безпосередній зв’язок із російськими збройними силами, що суперечить рекомендаціям МОК щодо допуску нейтральних атлетів.

Нагадаємо, що Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі, здобувши у фіналі перемогу над естонкою Катріною Лехіс. Під час церемонії нагородження вона відмовилася робити спільне фото з росіянином.