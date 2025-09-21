У неділю, 21 вересня, на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики відбувся фінал змагань у стрибках у висоту серед жінок. За медалі боролися дві представниці України – Ярослава Магучіх і Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх розпочала турнір у статусі чинної чемпіонки світу. Українка виборола "золото" на попередньому турнірі у 2023 році (2,01 метра), пише 24 Канал.

Як виступили на ЧС-2025 Магучіх і Левченко?

Суперницями українок у секторі для стрибків у висоту були ще 14 спортсменок. Ярослава Магучіх та Юлія Левченко успішно кваліфікувалися у фінал, підкоривши висоту 1,92 метра. На жаль, ще одна представниця України Катерина Табашник не зуміла відібратися у вирішальне змагання.

Ярослава розпочала захист титулу з впевненого стрибка на висоту 1,93 метра, впевнено підкоривши планку. Не було проблем і з наступною висотою – 1,97 метра. На цій стадії залишилося шість легкоатлеток, в тому числі дві українки. Щоправда, Левченко подолала планку з другої спроби.

У цей час у Токіо посилився дощ і організаторам довелося призупинити змагання. Лише Ярославу взагалі не турбували примхи погоди. "Спляча красуня" спокійно чекала продовження боротьби.

Як Ярослава Магучіх очікувала свій старт / Скриншот з трансляції Суспільне Спорт

Юлія Левченко завершила змагання на висоті два метри. Українка не змогла підкорити планку з трьох спроб. Уродженка Бахмуту завершила ЧС-2025 на п'ятому місці разом з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Погодні умови все ж вплинули на виступ Магучіх. Ярослава не змогла взяти висоту 2,02 з двох спроб, завершивши чемпіонат з "бронзою". Третю сходинку п'єдесталу вона поділила з Ангеліною Топіч із Сербії.

Чемпіонкою зі стрибків у висоту стала австралійка Нікола Оліслагерс. Срібна нагорода дісталася полячці Марії Жодзік.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 метра

2. Марія Жодзік (Польща) – 2.00 метра

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 метра

(Україна) – 1.97 метра 3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1.97 метра

…

… 5. Юлія Левченко (Україна) – 1.97 метра

Як Магучіх і Левченко виступали на попередніх чемпіонатах світу?

Для 24-річної Ярослави Магучіх це все четвертий чемпіонат світу в кар'єрі. У дебютному турнірі у 2019 році у Досі українка стала срібною призеркою (2,04 метра). На наступному ЧС-2022 Ярослава знову була другою (2,02 метра). Справжнім тріумфом став виступ у Будапешті у 2023 році, коли Магучіх стала чемпіонкою світу з результатом 2,01 метра).

Юлія Левченко вшосте взяла участь у чемпіонатах світу. Свій найкращий результат українка показала у 2017 році в Лондоні, де вона стала віцечемпіонкою (2,01 метра). На ЧС-2019 Юлія з результатом 2,02 метра посіла четверту сходинку, зупинившись за крок від п'єдесталу. На інших турнірах не проходила у фінал.

