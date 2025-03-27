Україна вперше в історії здобула "срібло" змішаних командних змагань на ЧС з лижної акробатики
- Українська команда у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського здобула "срібло" у змішаних командних змаганнях на ЧС-2025 з лижної акробатики.
- Це найкращий результат України в історії змішаних командних змагань на чемпіонатах світу та п'ята медаль загалом на такому рівні.
- Ангеліна Брикіна отримала 57,96 бала, Олександр Окіпнюк – 121,27 бала, Дмитро Котовський виконав трюк "Ураган" і отримав 133,12 бала, що дозволило команді піднятися на другу сходинку.
У швейцарському Енгадіні триває чемпіонат світу-2025 з лижної акробатики. Він уже став історичним для нашої країни.
Участь у турнірі взяли сім збірних. "Синьо-жовтих" у змішаних командних змаганнях представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський, повідомляє 24 Канал.
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Шлях до історичного "срібла"
Спочатку команди боролися за потрапляння у топ-4, яке виводило їх до великого фіналу за медалі чемпіонату світу. Саме наша збірна на цьому етапі замкнула четвірку.
Першою з української команди виступала Ангеліна Брикіна, яка отримала від суддів за свою спробу 57,96 бала. Наступним свій стрибок виконав Олександр Окіпнюк – він був оцінений у 121,27 бала, завдяки чому "синьо-жовтим" вдалося піднятися на третю позицію.
Останнім виступав Дмитро Котовський. Він успішно виконав трюк "Ураган", який вважається найскладнішим стрибком у лижній акробатиці.
Судді оцінили спробу українця в 133,12 бала, що дозволило нашій збірній піднятися на другу сходинку. Це найкращий результат у змішаних командних змаганнях на ЧС в історії для України.
Призери ЧС-2025 з лижної акробатики у змішаних командних змаганнях
- США – 344.63 бала
- Україна – 312.35
- Швейцарія – 281.43
- Австралія – 272.49
Важливо. До цього найкращим результатом в історії України у змішаних командних змаганнях була "бронза" на ЧС-2023.
Загалом це п'ята медаль для "синьо-жовтих" в історії на такому рівні. В індивідуальних змаганнях у 2019 році срібним призером ставав Олександр Абраменко, "бронзу" здобували Ольга Волкова (2011) та Анастасія Новосад (2019).