Україна вперше в історії здобула "срібло" змішаних командних змагань на ЧС з лижної акробатики

У швейцарському Енгадіні триває чемпіонат світу-2025 з лижної акробатики. Він уже став історичним для нашої країни.

Участь у турнірі взяли сім збірних. "Синьо-жовтих" у змішаних командних змаганнях представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський, повідомляє 24 Канал.

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Шлях до історичного "срібла"

Спочатку команди боролися за потрапляння у топ-4, яке виводило їх до великого фіналу за медалі чемпіонату світу. Саме наша збірна на цьому етапі замкнула четвірку.

Першою з української команди виступала Ангеліна Брикіна, яка отримала від суддів за свою спробу 57,96 бала. Наступним свій стрибок виконав Олександр Окіпнюк – він був оцінений у 121,27 бала, завдяки чому "синьо-жовтим" вдалося піднятися на третю позицію.

Останнім виступав Дмитро Котовський. Він успішно виконав трюк "Ураган", який вважається найскладнішим стрибком у лижній акробатиці.

Судді оцінили спробу українця в 133,12 бала, що дозволило нашій збірній піднятися на другу сходинку. Це найкращий результат у змішаних командних змаганнях на ЧС в історії для України.

Призери ЧС-2025 з лижної акробатики у змішаних командних змаганнях

США – 344.63 бала Україна – 312.35 Швейцарія – 281.43 Австралія – 272.49

Важливо. До цього найкращим результатом в історії України у змішаних командних змаганнях була "бронза" на ЧС-2023.

Загалом це п'ята медаль для "синьо-жовтих" в історії на такому рівні. В індивідуальних змаганнях у 2019 році срібним призером ставав Олександр Абраменко, "бронзу" здобували Ольга Волкова (2011) та Анастасія Новосад (2019).