Участие в турнире приняли семь сборных. "Сине-желтых" в смешанных командных соревнованиях представляли Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский, сообщает 24 Канал.

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Путь к историческому "серебру"

Сначала команды боролись за попадание в топ-4, которое выводило их в большой финал за медали чемпионата мира. Именно наша сборная на этом этапе замкнула четверку.

Первой из украинской команды выступала Ангелина Брыкина, которая получила от судей за свою попытку 57,96 балла. Следующим свой прыжок выполнил Александр Окипнюк – он был оценен в 121,27 балла, благодаря чему "сине-желтым" удалось подняться на третью позицию.

Последним выступал Дмитрий Котовский. Он успешно выполнил трюк "Ураган", который считается самым сложным прыжком в лыжной акробатике.

Судьи оценили попытку украинца в 133,12 балла, что позволило нашей сборной подняться на вторую строчку. Это лучший результат в смешанных командных соревнованиях на ЧМ в истории для Украины.

Призеры ЧМ-2025 по лыжной акробатике в смешанных командных соревнованиях

США – 344.63 балла Украина – 312.35 Швейцария – 281.43 Австралия – 272.49

Важно. До этого лучшим результатом в истории Украины в смешанных командных соревнованиях была "бронза" на ЧМ-2023.

В целом это пятая медаль для "сине-желтых" в истории на таком уровне. В индивидуальных соревнованиях в 2019 году серебряным призером становился Александр Абраменко, "бронзу" заваевывала Ольга Волкова (2011) и Анастасия Новосад (2019).