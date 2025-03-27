Российский спорт попал под санкции после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-террористки не допускают к соревнованиям, тогда как большинство индивидуальных атлетов вынуждены участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

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Зашквар вице-премьера Италии

Впрочем, со временем санкции против россиян смягчаются, а среди чиновников все чаще звучат заявления о необходимости восстановления прав спортсменов из этой страны. Очередное скандальное заявление выдал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который по совместительству является министром транспорта.

Именно в этой стране в 2026 году состоятся зимние Олимпийские игры, их примет Милан. Политик выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в них, сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA.

Мне обидно видеть, что россияне исключены из олимпийского движения. Я надеюсь, что на Олимпиаде-2026 мы увидим украинских и российских спортсменов вместе, которые бы вместе соревновались в лыжных гонках и других видах спорта. Олимпийский дух базируется на мире,

– высказался Сальвини.

Ранее новоизбранный президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила о желании вернуть россиян к международным соревнованиям. Она планирует начать переговоры по этому шагу уже в ближайшее время.

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Напомним, что последние годы МОК позволял федерациям отдельно решать вопрос допуска россиян и белорусов к международным турнирам. Поэтому многие представители стран-террористок могли участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Впрочем, на Олимпийских играх-2024 в Париже действовали жесткие ограничения для представителей России. Они должны были доказать свою непричастность к армии и неподдержку войны. Поэтому в столицу Франции поехали менее 20 атлетов из страны-террористки.