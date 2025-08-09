Сейчас Бондарев выступает за Prema Racing, в которой в свое время были именитые гонщики, которые перешли в Формулу-1. Александр рассказал о своих кумирах в автоспорте, информирует 24 канал.

Читайте также Историческая победа, жуткая авария и путь в Формулу-1: интервью с гонщиком Бондаревым

Кто из гонщиков является кумиром Бондарева?

Александр Бондарев признался, кто из пилотов Формулы-1 вдохновляет его. Украинский гонщик назвал сразу трех представителей королевских гонок.

Первым Бондарев отметил Себастьяна Феттеля, четырехкратного чемпиона мира. Александр также рассказал, кого поддерживает из действующих гонщиков Формулы-1.

С детства меня вдохновляет Себастьян Феттель, 4-кратный чемпион мира. Он талантливый гонщик и хороший человек. Сейчас я болею и поддерживаю гонщиков Williams Карлоса Сайнса и Алекса Албона,

– сказал Бондарев.

Напомним, что недавно Александр Бондарев одержал историческую победу в Имоле на итальянском этапе Формулы-4. Он стал первым украинцем, который смог победить в этой серии.

Следующая гонка для Александра Бондарева состоится в Барселоне. Испанский этап Формулы-4 состоится в Барселоне.