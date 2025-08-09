Автоспорт становится все более популярным в украинском сообществе. Александр Бондарев один из самых перспективных отечественных гонщиков, который уже в 16 лет вписал свое имя в историю гонок.

Александр Бондарев – пилот Prema Racing, который успел в столь юном возрасте получить немало побед. В частности, победа на чемпионате Украины по картингу, триумф на чемпионате Европы 2023 и Кубке WSK 2024.

3 августа 2025 года Александр Бондарев одержал яркую победу на пятом этапе итальянской Формулы-4. В интервью 24 канала украинский пилот рассказал об историческом триумфе в Имоле, карьере, страшной аварии и подготовке к гонкам.

Молниеносный триумф в Имоле

Александр Бондарев получил поул в квалификации, что улучшило шансы пилота Prema Racing на триумф в гонке. Украинский гонщик не лучшим образом начал гонку в Имоле.

Большее количество времени Бондарев пытался догнать Накамуру-Берту, которому на старте гонки отдал лидерство. В последние три минуты Александр с помощью слип-стрима выровнялся, а на первом повороте обогнал японца, одержав победу.

Победа в Имоле стала без преувеличения исторической для украинского автоспорта. Что вы почувствовали, когда стояли на подиуме и слышали гимн Украины?

Когда я стоял на подиуме в Имоле и услышал гимн Украины, это был момент, который я запомню на всю жизнь! Сердце билось так, будто я еще на трассе! Это была гордость, радость и одновременно огромная ответственность, ведь я понимал, что эта победа – не только моя, но и для всей Украины. Я вспоминал, как начинал в пять лет в картинге и как мечтал об этом моменте. Когда я там стоял – это были потрясающие эмоции. Конечно, я думал о своей семье, команде Prema Racing и всех, кто меня поддерживал. Большое спасибо им за поддержку и мощную работу.

Бондарев одержал победу в Имоле / Фото из соцсетей гонщика

В последнее время Формула-1 набирает большую популярность в Украине. Ваши выступления в Формуле-4 в том числе привлекают внимание к автоспорту. Чувствуете ли вы, что можете стать для Украины национальным героем, как Роберт Кубица для Польши?

Сравнение с Робертом Кубицей – это большая честь, ведь он настоящая легенда для Польши. Я чувствую, что мои выступления в Формуле-4, особенно победа в Имоле, привлекают внимание к автоспорту в Украине, и это очень круто.

Люди пишут мне, поддерживают, и я вижу, как люди начинают интересоваться гонками. Могу ли я стать национальным героем? Пожалуй, я еще не задумываюсь об этом так глобально, но я хочу быть примером для украинских детей, показать, что даже в сложные времена можно достигать больших целей. Если мои победы вдохновляют кого-то в Украине мечтать о Формуле-1, это уже огромная награда для меня.

Приход в академию именитой команды Williams

Как вы попали в академию такой великой команды, как Williams? Что изменилось в вашей карьере пилота после этого?

Попасть в гоночную академию Williams в 14 лет – это было как прыжок в мечту! Все началось с моих успехов в картинге. В 2023 году я выиграл чемпионат Европы по картингу в классе OKJ, и стал первым украинцем, который это сделал. Williams заметили мои результаты, и впоследствии я получил предложение присоединиться к их академии. Это был шок, ведь Williams – это команда с историей, где выступали чемпионы мира!

После этого моя жизнь кардинально изменилась. Я получил возможность тренироваться с профессионалами и быть в кругу выдающихся гонщиков, которые вдохновляют. Это все также влияет на мой результат в Формуле-4. Теперь я чувствую, что каждый мой шаг приближает меня к Формуле-1.

Как происходит ваша подготовка к каждой гонке?

Подготовка к гонке – это целый процесс. Я начинаю с тренировок, потому что очень важно поддерживать физическую форму. Перед гонками, много времени провожу на симуляторе, чтобы изучить трассу до мельчайших деталей. С командой Prema мы анализируем данные, обсуждаем стратегию. Перед гонкой я стараюсь настроиться психологически – слушаю музыку, дышу глубоко, чтобы успокоить нервы. Мой ритуал перед гонками – это музыка, разговор с тренером и несколько минут тишины, чтобы собраться. Команда дает мне уверенность, что все под контролем, и это очень помогает.

Prema Racing – это известная команда, в которой были другие именитые гонщики, например, Мик Шумахер. Общаетесь ли вы с кем-то из бывших и нынешних пилотов Формулы-1? Если да, то какие советы вам дают?

Пилоты Формулы-1 с которыми я общаюсь – это Кими Антонелли, с ним мы знакомы еще когда я был в картинге и Олли Берман, у нас общий менеджер Крис Гарфилд. Относительно советов, то они советуют очень внимательно слушать инженеров и тренеров, это поможет избежать многих ошибок на трассе.

Ужасная авария Бондарева

Александр Бондарев в конце апреля 2022 года попал в жуткую аварию на одном из этапов чемпионата Европы в Испании. Украинскому пилоту понадобилось около 5 месяцев. чтобы вернуться к гонкам.

я Бондарев в больнице после аварии / Фото из соцсетей гонщика

В 2022 году вы попали в серьезную аварию в Испании. Как вы справились с психологическими последствиями, чтобы вернуться к гонкам?

Авария в Испании в 2022 году была очень тяжелым моментом. Во время гонки в Зуере на меня наехал карт соперника, я получил перелом ноги и перенес десять операций. Полгода реабилитации – это был настоящий вызов не только физически, но и психологический.

Были моменты, когда я сомневался, смогу ли вернуться. Но моя семья, особенно мама, папа и дедушка, поддерживали меня каждый день. Я также работал с психологом, чтобы преодолеть страх возвращения на трассу. Моя мечта о Формуле-1 и любовь к гонкам помогли мне не сдаваться. Первая гонка после травмы, LeCont Trophy в Валенсии, где я финишировал вторым, показала мне, что я могу это сделать. Это дало мне уверенность, что я сильнее, чем думал.

После аварии вас поддержал Шарль Леклер. Насколько для вас были важны слова поддержки от монегаска?

Когда Шарль Леклер прислал мне слова поддержки после аварии, я был поражен! Он один из моих героев в Формуле-1, и знать, что он верит в меня, было невероятно. Его сообщение дало мне огромный заряд мотивации. Шарль сказал, чтобы я не сдавался и верил в себя, и эти слова я вспоминал, когда возвращался к гонкам. Это было как напоминание, что мои мечты стоят борьбы, и я очень благодарен ему за это.

Пилоты, которые вдохновляют Бондарева

На кого из современных пилотов Формулы-1 вы равняетесь, кого поддерживаете и есть ли кто-то кумиром?

С детства меня вдохновляет Себастьян Феттель, 4-кратный чемпион мира. Он талантливый гонщик и хороший человек. Сейчас я болею и поддерживаю гонщиков Williams Карлоса Сайнса и Алекса Албона.

К сожалению, в Украине продолжается война. Спрашивают ли вас в команде и другие гонщики о страшных событиях, которые происходят в Украине?

Да, война в Украине – это то, что болит каждому украинцу, и конечно мне. В команде Williams и Prema меня часто расспрашивают о ситуации дома. Коллеги, инженеры, другие пилоты выражают поддержку, и это очень важно для меня. Они знают, что я выступаю с украинским флагом, и видят, как я стараюсь прославлять Украину. Я чувствую, что мои гонки – это способ показать миру несокрушимость и сильный дух Украины, особенно в такие времена. Каждый мой финиш – это важная победа для моей страны.

Напомним, что Александр только начинает свой путь в Формулу-1. Следующие гонки украинского пилота Prema Racing состоятся с 19 по 21 сентября в Барселоне в рамках испанского этапа Формулы-4.