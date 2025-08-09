Автоспорт стає все більш популярним в українській спільноті. Олександр Бондарев один з найперспективніших вітчизняних гонщиків, який вже у 16 років вписав своє ім'я в історію перегонів.

Олександр Бондарев – пілот Prema Racing, який встиг у такому юному віці здобути чимало перемог. Зокрема, звитяга на чемпіонаті України з картингу, тріумф на чемпіонаті Європи 2023 та Кубку WSK 2024.

3 серпня 2025 року Олександр Бондарев здобув яскраву перемогу на п'ятому етапі італійської Формули-4. В інтерв'ю 24 каналу український пілот розповів про історичний тріумф в Імолі, кар'єру, страшну аварію та підготовку до перегонів.

Блискавичний тріумф в Імолі

Олександр Бондарев здобув поул у кваліфікації, що покращило шанси пілота Prema Racing на тріумф у гонці. Український гонщик не найкращим чином почав перегони в Імолі.

Більшу кількість часу Бондарев намагався наздогнати Накамуру-Берту, якому на старті гонки віддав лідерство. В останні три хвилини Олександр за допомогою сліп-стріму вирівнявся, а на першому повороті обігнав японця, здобувши перемогу.

Перемога в Імолі стала без перебільшення історичною для українського автоспорту. Що ви відчули, коли стояли на подіумі і чули гімн України?

Коли я стояв на подіумі в Імолі і почув гімн України, це був момент, який я запам’ятаю на все життя! Серце билося так, ніби я ще на трасі! Це була гордість, радість і водночас величезна відповідальність, адже я розумів, що ця перемога – не лише моя, а й для всієї України. Я згадував, як починав у п’ять років у картингу і як мріяв про цей момент. Коли я там стояв – це були приголомшливі емоції. Звісно, я думав про свою сім’ю, команду Prema Racing і всіх, хто мене підтримував. Дуже дякую їм за підтримку та потужну роботу.

Бондарев здобув перемогу в Імолі / Фото з соцмереж гонщика

Останнім часом Формула-1 набирає неабиякої популярності в Україні. Ваші виступи у Формулі-4 в тому числі привертають увагу до автоспорту. Чи відчуваєте ви, що можете стати для України національним героєм, як Роберт Кубіца для Польщі?

Порівняння з Робертом Кубіцею – це велика честь, адже він справжня легенда для Польщі. Я відчуваю, що мої виступи в Формулі-4, особливо перемога в Імолі, привертають увагу до автоспорту в Україні, і це дуже круто.

Люди пишуть мені, підтримують, і я бачу, як люди починають цікавитись гонками. Чи можу я стати національним героєм? Мабуть, я ще не задумуюсь про це так глобально, але я хочу бути прикладом для українських дітей, показати, що навіть у складні часи можна досягати великих цілей. Якщо мої перемоги надихають когось в Україні мріяти про Формулу-1, це вже величезна нагорода для мене.

Прихід в академію іменитої команди Williams

Як ви потрапили в академію такої великої команди, як Williams? Що змінилося у вашій кар’єрі пілота після цього?

Потрапити до гоночної академії Williams у 14 років – це було як стрибок у мрію! Усе почалося з моїх успіхів у картингу. У 2023 році я виграв чемпіонат Європи з картингу в класі OKJ, і став першим українцем, який це зробив. Williams помітили мої результати, і згодом я отримав пропозицію приєднатися до їхньої академії. Це був шок, адже Williams – це команда з історією, де виступали чемпіони світу!

Після цього моє життя кардинально змінилося. Я отримав змогу тренуватися з професіоналами та бути в колі видатних гонщиків, які надихають. Це все також впливає на мій результат у Формулі-4. Тепер я відчуваю, що кожен мій крок наближає мене до Формули-1.

Як відбувається ваша підготовка до кожної гонки?

Підготовка до гонки – це цілий процес. Я починаю з тренувань, бо дуже важливо підтримувати фізичну форму. Перед гонками, багато часу проводжу на симуляторі, щоб вивчити трасу до найменших деталей. З командою Prema ми аналізуємо дані, обговорюємо стратегію. Перед гонкою я намагаюся налаштуватися психологічно – слухаю музику, дихаю глибоко, щоб заспокоїти нерви. Мій ритуал перед гонками – це музика, розмова з тренером і кілька хвилин тиші, щоб зібратися. Команда дає мені впевненість, що все під контролем, і це дуже допомагає.

Prema Racing – це відома команда, в якій були інші імениті гонщики, наприклад, Мік Шумахер. Чи спілкуєтесь ви з кимось з колишніх і теперішніх пілотів Формули-1? Якщо так, то які поради вам дають?

Пілоти Формули-1 з якими я спілкуюся – це Кімі Антонеллі, з ним ми знайомі ще коли я був у картингу та Оллі Берман, у нас спільний менеджер Кріс Гарфілд. Щодо порад, то вони радять дуже уважно слухати інженерів і тренерів, це допоможе уникнути багатьох помилок на трасі.

Жахлива аварія Бондарева

Олександр Бондарев наприкінці квітня 2022 року потрапив у моторошну аварію на одному з етапів чемпіонату Європи в Іспанії. Українському пілоту знадобилось близько 5 місяців. щоб повернутись до перегонів.

я Бондарев у лікарні після аварії / Фото з соцмереж гонщика

У 2022 році ви потрапили в серйозну аварію в Іспанії. Як ви впоралися з психологічними наслідками, щоб повернутися до перегонів?

Аварія в Іспанії в 2022 році була дуже важким моментом. Під час гонки в Зуєрі на мене наїхав карт суперника, я отримав перелом ноги і переніс десять операцій. Півроку реабілітації – це був справжній виклик не лише фізично, а й психологічний.

Були моменти, коли я сумнівався, чи зможу повернутися. Але моя сім’я, особливо мама, тато і дідусь, підтримували мене кожного дня. Я також працював із психологом, щоб подолати страх повернення на трасу. Моя мрія про Формулу-1 і любов до гонок допомогли мені не здаватися. Перша гонка після травми, LeCont Trophy у Валенсії, де я фінішував другим, показала мені, що я можу це зробити. Це дало мені впевненість, що я сильніший, ніж думав.

Після аварії вас підтримав Шарль Леклер. Наскільки для вас були важливі слова підтримки від монегаска?

Коли Шарль Леклер надіслав мені слова підтримки після аварії, я був вражений! Він один із моїх героїв у Формулі-1, і знати, що він вірить у мене, було неймовірно. Його повідомлення дало мені величезний заряд мотивації. Шарль сказав, щоб я не здавався і вірив у себе, і ці слова я згадував, коли повертався до гонок. Це було як нагадування, що мої мрії варті боротьби, і я дуже вдячний йому за це.

Пілоти, які надихають Бондарева

На кого із сучасних пілотів Формули-1 ви рівняєтесь, кого підтримуєте і чи є хтось кумиром?

З дитинства мене надихає Себастьян Феттель, 4-разовий чемпіон світу. Він талановитий гонщик та хороша людина. Зараз я вболіваю та підтримую гонщиків Williams Карлоса Сайнса і Алекса Албона.

На жаль, в Україні триває війна. Чи запитують вас у команді та інші гонщики про страшні події, які відбуваються в Україні?

Так, війна в Україні – це те, що болить кожному українцю, і звісно мені. У команді Williams і Prema мене часто розпитують про ситуацію вдома. Колеги, інженери, інші пілоти висловлюють підтримку, і це дуже важливо для мене. Вони знають, що я виступаю з українським прапором, і бачать, як я стараюся прославляти Україну. Я відчуваю, що мої гонки – це спосіб показати світу незламність та сильний дух України, особливо в такі часи. Кожен мій фініш – це важлива перемога для моєї країни.

Нагадаємо, що Олександр лише починає свій шлях до Формули-1. Наступні перегони українського пілота Prema Racing відбудуться з 19 по 21 вересня у Барселоні в межах іспансього етапу Формули-4.