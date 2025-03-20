Перший пішов: визначився фіналіст ЧС-2026 з футболу, який подолав кваліфікацію

Чемпіонат світу-2026 з футболу пройде у трьох країнах: США, Мексиці та Канаді. У фінальній частині візьмуть участь 48 збірних.

Збірна Японії першою кваліфікувалася на Мундіаль-2026. В рамках сьомого туру азійського відбору "сині самураї" обіграли Бахрейн та достроково вийшли на ЧС-2026, пише 24 Канал.

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Японія вийшла на ЧС-2026

У першому таймі глядачі не побачили забитих м'ячів. Все вирішилося у другій половині гри. Точні удари Даїчі Камада та Такефуси Кубо принесли перемогу Японії та путівку на чемпіонат світу-2026.

Японія – учасник ЧС-2026 / фото з мережі Х збірної Японії

Цей результат гарантував "синім самураям" мінімум друге місце у таблиці відбору. Японці випереджають Саудівську Аравію, яка йде третьою, на 13 очок. До завершення відбору залишилося провести ще три тури.

Група С азійської кваліфікації

Зазначимо, що дві збірні за підсумком відбору виходять на пряму до ЧС-2026, а третя та четверта зіграють у плей-оф.

Хто візьме участь в ЧС-2026

На правах країн-організаторів США, Мексика та Канада автоматично стали учасниками чемпіонату світу-2026. Першою збірною, яка подолала відбір, стала команда Японії. Тож тепер залишилося визначити ще 44 команди. Турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Європа делегуватиме на турнір 16 країн-учасниць. Перші матчі кваліфікації відбудуться 21 березня 2025 року.

Збірна України боротиметься за вихід на Мундіаль з Ісландією, Азербайджаном та переможцем пари Франція – Хорватія.

Список учасників ЧС-2026