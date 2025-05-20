Збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2026 з хокею

Підопічні Дмитра Христича на ЧС-2025 ледь не створили сенсацію та зупинилися за крок від підвищення в класі. Тож в наступному році "синьо-жовті" знову змагатимуться в Дивізіоні 1А.

У Данії та Швеції триває чемпіонат світу 2025 серед еліти. За підсумком групового етапу визначилися невдахи турніру, пише 24 Канал.

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Хто став суперником України на ЧС-2026

У групі А останню позицію посіла збірна Франції, яка у вирішальному матчі поступилася Словенії (1:3). Компанію французам склала команда Казахстану, яка в останньому турі програла Швейцарії (1:4) в групі В.

Ці дві збірні втратили місце в еліті та поповнять Дивізіон 1А. Натомість з Дивізіону 1В піднялася команда Литви. Таким чином, стали відомі усі учасники ЧС-2026 у Дивізіоні 1А.

Склад учасників ЧС-2026 у Дивізіоні 1A

Франція (виліт з еліти)

Казахстан (виліт з еліти)

Україна (третє місце в Дивізіоні 1A)

(третє місце в Дивізіоні 1A) Японія (четверте місце в Дивізіоні 1A)

Польща (п'яте місце в Дивізіоні 1A)

Литва (переможець Дивізіону 1B)

Наразі місце проведення чемпіонату світу-2026 у Дивізіоні 1А не визначено. Про це стане відомо згодом.

До слова. Хокеїст збірної України Віктор Захаров став найкращим бомбардиром ЧС-2025 у Дивізіоні 1А. На рахунку українця шість закинутих шайб у п'яти поєдинках.

Нагадаємо, що збірна України за підсумком чемпіонату світу-2025 в Дивізіоні 1А посіла третє місце. У вирішальному матчі підопічні Христича поступилися Японії (2:3). До еліти вийшли Велика Британія та Італія, а в третій за силою дивізіон опустилася Румунія.