Кабаєл нокаутував Чжілея та завоював титул тимчасового чемпіона: Усик особисто одягнув пояс

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у самому розпалі вечір боксу. У рамках андеркарду боксерської події Чжан Чжілей побився проти Агіта Кабаєла.

На кону поєдинку Чжілей – Кабаєл стояв титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Із перших секунд центр рингу та перевагу у бою захопив китайський супертяж, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога Кабаєла

Натомість боксер із Німеччини діяв другим номером та намагався більше працювати джебом. Якщо стартові раунди були за Чжілеєм, то вже із третього раунду Кабаєл вирівняв бій.

У п'ятому раунді Агіт пропустив на зустріч та побував у нокдауні. Однак швидко підійнявся та продовжив битву. Вже у наступному раунді на настилі рингу після неймовірної рубки побував Чжілей. Але китайський супертяж поплив та після відрахування судді вже не зміг продовжити двобій.

Агіт Кабаєл оформив дострокову перемогу нокаутом та став володарем титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Пояс на німецького боксера одягнув Олександр Усик, який присутній у ринг-сайді.

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Для 41-річного Чжілея ця поразка стала третьою у кар'єрі у 31-му проведеному бою (27 перемог, із яких 22 – нокаутом), а також одна нічия.

Натомість Агіт Кабаєл оформив свою 26-ту звитягу та досі не знає смаку поразок (18 перемог нокаутом).