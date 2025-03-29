Роналду приклав руку: Аль-Наср планує звільнити головного тренера

Стефано Піолі декілька місяців тому очолив Аль-Наср. Проте подальша робота італійського фахівця у саудівському клубі залишається під питанням.

Керівництво "Лицарів Неджда" планує звільнити Піолі з посади головного тренера. На майбутнє італійця у команді вплинули декілька факторів, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Italia.

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Що не так з Піолі

За наявною інформацією, керівництво Аль-Насра планує звільнити Стефано Піолі через погані результаті у чемпіонаті Саудівської Аравії. Також італійський спеціаліст має проблеми із колективом.

Зокрема, у Піолі напружені стосунки із зіркою Аль-Насра Кріштіану Роналду. Однак головним фактором, який впливає на майбутнє тренера у клубі – це результати у внутрішньому чемпіонаті.

До слова. Стефано Піолі очолив Аль-Наср у вересні 2024 року. Контракт італійця із саудівським клубом розрахований на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

У поточній кампанії Аль-Наср посідає третє місце у Саудівській Про-лізі. "Лицарі Неджда" мають у своєму активі 51 заліковий бал після 25 зіграних турів.

У наступному матчі Аль-Наср зіграє проти принципового суперника Аль-Хіляля, який посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату. Гра відбудеться у п'ятницю 4 квітня о 21:00 за київським часом.