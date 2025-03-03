Одноклубник Забарного підірвав мережу холоднокровністю під час серії пенальті: вірусне відео

У суботу, 1 березня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. В одному з них Борнмут удома приймав Вулвергемптон.

Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, зігравши внічию з рахунком 1:1. Путівка у чвертьфінал розігрувалася в серії пенальті, де "вишні" здолали "вовків" – 5:4.

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Нестандартне виконання пенальті

Ця гра запам'яталася уболівальникам епічним ударом з 11-метрової позначки нападника Борнмута Данго Уаттара. 23-річний форвард виконав його оригінальним чином, повідомляє 24 Канал із посиланням на Emirates FA Cup.

Він пробив без розбігу, відправивши м’яч у нижній лівий кут від голкіпера. Сем Джонстон не встиг зреагувати та навіть не провів м'яч очима, поки той залітав у ворота.

Цей момент швидко поширився в мережі та вже став вірусним. На різних ресурсах відео подивилися мільйони людей, які висловлюють захоплення холоднокровністю нападника збірної Буркіна-Фасо.

Як Уаттара забив пенальті: дивіться відео

До слова. В нинішньому сезоні Данго Уаттара провів 28 матчів за Борнмут, у яких забив дев’ять голів і віддав чотири асисти. Його контракт з "вишнями" розрахований до 30 червня 2028 року.

Зазначимо, що через дискваліфікацію гру з "вовками" пропускав Ілля Забарний. У чвертьфіналі команда українця зіграє проти Манчестер Сіті.