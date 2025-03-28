Легенда Барселони отримав остаточний вердикт у справі про зґвалтування
- Дані Алвес був засуджений до 4,5 років ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні.
- Кримінальна палата Суду Каталонії визнала його невинним після апеляції, мотивуючи це тим, що свідчень потерпілої жертви недостатньо.
На початку 2024 року Дані Алвес був засуджений до 4,5 року ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні. Після цього він подав апеляцію та вийшов під заставу в 1 мільйон євро поки вирок остаточно не набере чинності.
Перед тим, як вийти на волю, бразилець перебував у в’язниці через цю справу з січня 2023 року. Тепер же Кримінальна палата Суду Каталонії, яка складається з трьох жінок і одного чоловіка, оголосила остаточний вердикт, повідомляє 24 Канал із посиланням на El Pais.
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Презумпція невинуватості
Вона визнала колишнього захисника "блаугранас" невинним у справі щодо інциденту, який стався 30 грудня 2022 року. Жертва стверджувала, що Дані Алвес заманив її до туалету VIP-секції нічного клубу в Барселоні, де змусив зайнятися з ним сексом.
Судді розглянули справу та постановили, що свідчень потерпілої жертви недостатньо, щоб вирок залишався у силі. Вони вважають, що колишній гравець збірної Бразилії має право на презумпцію невинуватості в цьому випадку.
До того ж була відхилена апеляція прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, а також звернення з боку жертви. Вона наполягала на 12-річному ув'язненні.
До слова. Через цю справу Дані Алвес був змушений завершити ігрову кар'єру. Він потрапив у в'язницю, коли грав за мексиканський Пумас, який розірвав контракт з бразильцем в односторонньому порядку.
Нагадаємо, що до серпня 2023 року Дані Алвес був найтитулованішим футболістом в історії. Він здобув протягом ігрової кар'єри 43 трофеї, більше наразі має тільки Ліонель Мессі.