Каталонці здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Проте вже після завершення гри з'явилися цікаві подробиці, які можуть вплинути на її результат, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.

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Що загрожує Барселоні

Гості подали скаргу. Вони вважають, що Барселона порушила правило ФІФА щодо періоду, який повинен пройти після травми, отриманої гравцем у збірній.

Йдеться про участь у матчі центрального захисника Іньїго Мартінеса. Він був викликаний до збірної Іспанії, але потім його відправили до клубу через травму коліна.

Однак в поєдинку з Осасуною Іньїго вийшов у стартовому складі "блаугранас". Згідно з правилами ФІФА, футболісти, які припиняють виступи за свою країну через травми, не можуть грати на клубному рівні протягом п'яти днів після закінчення міжнародної перерви, якщо тільки їхня участь не була офіційно схвалена федерацією футболу країни.

Важливо. Між матчами Іспанія – Нідерланди та Барселона – Осасуна минуло лише 4 дні. Тож є ймовірність, що команда Фліка може отримати технічну поразку.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Іньїго Мартінес провів 35 поєдинків за каталонців. У них він записав собі в актив три голи та п'ять асистів.