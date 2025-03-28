Каталонцы одержали разгромную победу со счетом 3:0. Однако уже после завершения игры появились интересные подробности, которые могут повлиять на ее результат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Что грозит Барселоне

Гости подали жалобу. Они считают, что Барселона нарушила правило ФИФА относительно периода, который должен пройти после травмы, полученной игроком в сборной.

Речь идет об участии в матче центрального защитника Иньиго Мартинеса. Он был вызван в сборную Испании, но затем его отправили в клуб из-за травмы колена.

Однако в поединке с Осасуной Иньиго вышел в стартовом составе "блаугранас". Согласно правилам ФИФА, футболисты, которые прекращают выступления за свою страну из-за травм, не могут играть на клубном уровне в течение пяти дней после окончания международного перерыва, если только их участие не было официально одобрено федерацией футбола страны.

Важно. Между матчами Испания – Нидерланды и Барселона – Осасуна прошло всего 4 дня. Поэтому есть вероятность, что команда Флика может получить техническое поражение.

Отметим, что в нынешнем сезоне Иньиго Мартинес провел 35 поединков за каталонцев. В них он записал себе в актив три гола и пять ассистов.