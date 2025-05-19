"Наближається до кінця": зірковий захисник Реала повідомив про можливе закінчення кар'єри
- Дані Карвахаль, захисник Реала, повідомив про можливе завершення кар'єри, зважаючи на травму та реабілітацію.
- У поточному сезоні він зіграв 11 матчів за Реал, а минулого року був важливою частиною успіхів клубу та збірної Іспанії.
- Карвахаль був номінантом на "Золотий м'яч" 2024 року після перемог у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та Євро-2024.
Захисник Реала Дані Карвахаль повідомив, щр найближчим часом може завершити кар'єру. Він вважає, що має бути реалістом.
У жовтні 2024 року Дані Карвахаль отримав жахливу травму під час матчу. Гравець і досі продовжує проходити реабілітацію
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Карвахаль може завершити кар'єру
Іспанський захисник зробив припущення, що його футбольна кар'єра може незабаром дійти кінця, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
Це була довга подорож. Моя спортивна кар'єра вже наближається до завершення. Я повинен бути реалістом,
– сказав Дані Карвахаль.
Довідка. У поточному сезоні Дані Карвахаль відіграв у 11 матчах мадридського Реала у всіх турнірах. У своєму активі капітан "галактікос" має один забитий м'яч.
Відзначимо, що у минулій кампанії іспанець відіграв ключову роль в успіхах Реала та збірної Іспанії. Він тріумфував у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та став переможцем Євро-2024. За свої успіхи потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч" 2024 року.