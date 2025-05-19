"Наближається до кінця": зірковий захисник Реала повідомив про можливе закінчення кар'єри

Захисник Реала Дані Карвахаль повідомив, щр найближчим часом може завершити кар'єру. Він вважає, що має бути реалістом.

У жовтні 2024 року Дані Карвахаль отримав жахливу травму під час матчу. Гравець і досі продовжує проходити реабілітацію

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Карвахаль може завершити кар'єру

Іспанський захисник зробив припущення, що його футбольна кар'єра може незабаром дійти кінця, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Це була довга подорож. Моя спортивна кар'єра вже наближається до завершення. Я повинен бути реалістом,

– сказав Дані Карвахаль.

Довідка. У поточному сезоні Дані Карвахаль відіграв у 11 матчах мадридського Реала у всіх турнірах. У своєму активі капітан "галактікос" має один забитий м'яч.

Відзначимо, що у минулій кампанії іспанець відіграв ключову роль в успіхах Реала та збірної Іспанії. Він тріумфував у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та став переможцем Євро-2024. За свої успіхи потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч" 2024 року.