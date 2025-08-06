Британський боксер Даніель Дюбуа після поразки Олександру Усику в бою за абсолют зник з інформаційного простору. Проте фанати ексчемпіона IBF знайшли його в неочікуваному місці.

Нищівна поразка від Олександра Усика болюче вдарила по самолюбству Даніеля Дюбуа. Проте 27-річний боксер не впав у відчай та продовжує тренуватися, пише 24 Канал з посиланням на Boxing Kingdom.

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Де зараз перебуває Дюбуа?

У середу, 6 серпня, у мережі з'явилося свіже відео з Даніелем Дюбуа. Його зняли на вулиці Ріо-де-Жанейро, де "Динаміт" у супроводі вболівальників робив пробіжку.

Британець з посмішкою на обличчі жартував з фанатами, які не очікували побачити зірку хевівейту у Бразилії.

Дюбуа з фанатами у Ріо-де-Жанейро: дивіться відео

Що ж, зміна середовища явно пішла на користь колишньому супернику Усика. Дюбуа не планує завершувати кар’єру і продовжує тренування.

До речі, останній допис у своєму інстаграмі Даніель опублікував 28 липня, у ньому він пообіцяв повернутися на ринг.

Нагадаємо, що бій за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Українець нокаутував молодшого на 11 років британця у п'ятому раунді та здобув дострокову перемогу.

Раніше ми розповідали, де зараз проживає триразовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик.