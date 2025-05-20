Проте жоден з них не зміг перемогти Короля хевівейту у ринзі. Даніель Дюбуа вирішив налякати Олександра Усика перед реваншем, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Чергові погрози від Дюбуа

Даніель Дюбуа дав чергову обіцянку стосовно результату бою проти Олександра Усик. Британський боксер марить помстою та заявив, що переможе українського чемпіона нокаутом.

Зі слів Дюбуа, він рухається у правильному напрямку. "Динаміт" наголосив, що має хорошу фізичну форму та готовий битись з Усиком.

Я хочу, щоб це був масштабний, резонансний бій – і саме таким він буде. Не можу дочекатися моменту, коли зможу вийти й показати все, на що здатен. Це вершина боксу – абсолютне чемпіонство. Я заберу усі пояси. Це буде нищівний нокаут. Жорстокий, дуже жорстокий нокаут,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Король хевівейту битиметься проти британського боксера на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше непереможений боксер Фабіо Вордлі зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа.