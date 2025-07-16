Потужний нокаутер з обличчям дитини: що відомо про наступного суперника Усика

Олександр Усик уже зовсім скоро матиме можливість втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба буде перемогти володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.

Вони вже зустрічалися раніше, але тоді британець ще не мав того статусу, що зараз. 24 Канал розповідає про шлях зіркового бійця у боксі.

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Що відомо про Даніеля Дюбуа?

Де народився: Велика Британія

Вік: 27 років

Зріст: 196 сантиметрів

Розмах рук: 198 сантиметрів

Статус: володар пояса IBF

Майбутній суперник Олександра Усика народився в Лондоні та зростав у доволі суворих умовах. Його батько Стенлі змалечку привчав дітей до фізичної роботи, що допомогло Даніелю стати дисциплінованим.

Він не проходив через період бунтарства, адже виховання було спрямоване на досягнення успіху в боксі, яким той розпочав займатися у дев'ять років. Дюбуа з самого дитинства демонстрував чудові результати та вже в 14 років став членом національної команди Великої Британії.

Боєць, якого за вибуховий стиль називають "Динаміт", мав надію потрапити на Олімпійські ігри-2020 у Токіо та вважався однією з головних надій британського аматорського боксу. Проте в доволі юному віці Френк Воррен запропонував йому дебютувати у професійному боксі й Даніель погодився на пропозицію одного з найвпливовіших промоутерів світу.

Коли дебютував на професійному рівні?

Вперше він вийшов на профі-ринг 8 квітня 2017 року. Його суперником став британець Маркус Келлі. 19-річний Дюбуа зі старту продемонстрував, що має великий потенціал та здолав свого опонента вже на першій хвилині зустрічі.

Як Дюбуа дебютував у професійному боксі: дивіться відео

Цей суперник не був високого рівня, але з кожним боєм опозиція посилювалася. При цьому результати Даніеля говорили про те, що він готовий до виходу на серйозну міжнародну арену.

Британець за три роки професійної кар'єри видав серію з 15 перемог, з яких 14 були достроковими. Ба більше, у десяти випадках суперники не дотягували навіть до третього раунду.

За цей час Даніель Дюбуа здобув чимало титулів. Він ставав чемпіоном Європи за версією WBO, WBO Global, Великої Британії BBBofC British, Співдружності, WBC Silver та WBO International.

Кому Дюбуа вперше програв на профі-рингу?

А восени 2020 року британець отримав перевірку першим по-справжньому відомим іменем. Він бився з земляком Джо Джойсом і не впорався зі срібним призером Олімпійських ігор-2016.

Поєдинок завершився у десятому раунді технічним нокаутом. Після чергового влучання Джойса він опустився на коліно та вже не став підійматися.

Дивіться відеоогляд бою Дюбуа – Джойс

Який був шлях до титульного бою з Усиком?

Це фіаско британець закрив яскравою перемогою над Богданом Діну в битві за вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у хевівейті. Згодом він здолав Джо Кусумано, Тревора Браяна та Кевіна Лерену.

Дюбуа виглядав дуже потужно в цих боях, як сумарно тримали лише десять раундів. У нагороду він отримав великий шанс – побитися з Олександром Усиком за три основні чемпіонські пояси.

Як минув перший бій Усик – Дюбуа?

Він відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. В тому поєдинку був один епізод, який досі обговорюють у боксерській спільноті.

У п'ятому раунді "Динаміт" брудним прийомом відправив Усика на канвас, завдавши удар нижче пояса. Рефері зафіксував порушення правил, тому не став розпочинати відлік, а дав українцю час на відновлення.

Після цього Олександр увімкнувся на повну та влаштував молодому бійцю справжній майстер-клас. У восьмому раунді він відправив Дюбуа у перший нокдаун, а в наступній трихвилинці довів бій до логічного закінчення – переміг технічним нокаутом.

Дивіться відеоогляд бою Усик – Дюбуа

Після того поєдинку "Динаміт" і його команда постійно скаржилися, що судді їх "пограбували". Вони навіть хотіли оскаржити результат, проте всі апеляції представників британця були відхилені.

Як Дюбуа дійшов до битви за абсолют?

Перекривати поразку від Олександра Усика британський боксер вийшов через чотири місяці. Він в Ер-Ріяді зустрівся на рингу з Джарреллом Міллером.

Боксери майже повністю пройшли всю дистанцію бою, який за регламентом мав тривати десять раундів. Проте за лічені секунди до кінця рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом після серії влучних ударів.

Згодом британець здолав міцного Філіпа Хрговича, який до того був непереможним на професійному рівні. Початок їх битви був за хорватом, але "Динаміт" зміг перехопити ініціативу та серйозно відгамселив суперника.

Після екватора бою Хргович мав великі розсічення над очима, через що йому було вже складно протистояти супернику. У восьмому раунді суддя зупинив побиття хорвата, зафіксувавши чергову перемогу Дюбуа технічним нокаутом, завдяки якій він став володарем титулу тимчасового чемпіона за версією IBF.

Паралельно з цим він став претендентом на бій з Олександром Усиком за повноцінний титул цього дивізіону. Однак українець був налаштований на реванш з Тайсоном Ф'юрі, тож відмовився від повноцінного пояса, який перейшов у володіння "Динаміта".

Найбільша перемога в кар'єрі Дюбуа

Перший захист чемпіонського титулу Даніель Дюбуа проводив 21 вересня 2024 року. Його суперником був Ентоні Джошуа, який вважався однозначним фаворитом бою.

Проте глядачі стали свідками великого апсету, після чого "Динаміта" стали сприймати дуже серйозно. Він за п'ять раундів декласував Ей Джея, відправивши його в серію нокдаунів, а згодом дуже брутального нокаутувавши.

Дивіться відеоогляд бою Дюбуа – Джошуа

22 лютого 2025 року британець мав битися зі Джозефом Паркером. Проте він захворів за два дні до поєдинку, який врешті-решт скасували.

Чемпіонський пояс "Динаміт" не втратив, завдяки чому залишився найбажанішим суперником для Олександра Усика, який втретє хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Тож сторони домовилися про бій, в якому на кону будуть чотири основні титули хевівейту – WBA WBC WBO та IBF.

До слова. Даніель Дюбуа активно веде соцмережі, де ділиться моментами з тренувань та побуту. Проте, попри свою публічність, він зберігає повну приватність щодо особистого життя, не розголошуючи подробиць про стосунки.

Нагадаємо, що вечір боксу, який буде найбільшим у кар'єрі "Динаміта", відбудеться 19 липня в Лондоні. Він буде доступний для перегляду в Україні та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Головна подія має стартувати не раніше 23:30.