Даніель Лапін зазнав першої поразки у профі-кар'єрі

Для українців вечір "Слави у Гізі" розпочався невдало. В андеркарді поєдинку Олександр Усик – Ріко Верховен своєї першої поразки на професійному рингу зазнав наш співвітчизник Даніель Лапін.

Суперником українця був Бенджамін Мендес Тані з Франції. Усю дистанцію у 10 раундів спортсмени не пройшли, повідомляє 24 Канал.

Як завершився поєдинок Лапін – Тані?

Вже на старті стало зрозуміло, що француз завдасть українцю більше проблем, ніж його попередні суперники. Вже за перші два раунди Лапін отримав кілька неприємних пропущених ударів.

Третій раунд також пройшов з очевидною перевагою Тані. А четвертий став справжньою катастрофою для Лапіна. Вже в дебюті трихвилинки він побував у нокдауні, зміг піднятися, але вже невдовзі вдруге опинився на канвасі.

Третього падіння рефері у ринзі українцю не пробачив і зупинив поєдинок.

Що втратив Лапін через поразку Тані?

Для українського боксера напів важкої ваги це була нагода здобути титули WBA International Gold та WBC Greater Touran.

Перед боєм Лапін був власником поясів IBF Inter-Continental, WBO International та WBA Continental. Але буквально в день "Слави у Гізі" стало відомо, що ці титули українцю більше не належать, а на кону двобою з Бенджаміном Тані стоятимуть інші другорядні пояси.

Це була перша поразка Лапіна у 14-ому бою у профі-кар'єрі.